Fatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu

Fatih'te bir polis memuru, ekip aracında silahıyla doldur boşalt sırasında kazara arkadaşını vurularak yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Fatih'te Aksaray Metro durağı önünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet aracında polis memuru, doldur boşalt yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu görev arkadaşını vurdu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Tedavi altında alınan polisin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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