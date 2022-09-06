Fatih'te doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu - Son Dakika
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Fatih'te doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu

06.09.2022 18:08
Fatih'te doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu

Fatih'te bir polis memuru, tabancasını kontrol amaçlı doldur boşalt yaptığı sırada yanında bulunan meslektaşını kafasından vurdu.

Fatih'te bir polis memuru, tabancasını kontrol amaçlı doldur boşalt yaptığı sırada yanında bulunan meslektaşını kafasından vurdu. Hastaneye kaldırılan polisin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, meslektaşını vuran polisin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Metro İstasyonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mesainin bitimiyle birlikte ekipten ayrılan polis memuru S.Ö., yanında bulunan D.B. isimli arkadaşının ruhsatlı tabancısını kontrol amaçlı doldur boşalt yaptığı sırada, yanındaki diğer meslektaşı Kenan B.'yi kafasından vurdu. Kenan B. isimli polis memuru, kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı polise müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kenan B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli polis S.Ö. ise gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Aksaray, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu - Son Dakika
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