Fatih'te bir teknede çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balat Sahili'nde bağlı bulunan 13 metre uzunluğundaki bir teknede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangının ilk başladığı sırada teknede bulunan bir kadın ve bir erkek hızlıca dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle teknede hasar oluştu.