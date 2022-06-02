Fatih'te bir teknede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Fatih'te bir teknede çıkan yangın söndürüldü

02.06.2022 07:34
Fatih'te bir teknede çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fatih'te bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balat Sahili'nde bağlı bulunan 13 metre uzunluğundaki bir teknede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangının ilk başladığı sırada teknede bulunan bir kadın ve bir erkek hızlıca dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle teknede hasar oluştu.

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BALAT SAHİLDE TEKNEDE YANGIN BALAT SAHİLDE TEKNEDE YANGIN GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kaynak: AA

İtfaiye, Yangın, Balat, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te bir teknede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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