Ağabeyini darp ederek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ağabeyini darp ederek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

01.09.2022 14:47
Ağabeyini darp ederek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

FATİH'te bir yıl önce vefat eden annelerinin ölümü için kendisini suçlayan ağabeyi İlhan Özbakırcı (57)'yi döverek öldürdükten sonra kaçan İrfan Ö.(52) polis tarafından yakalandı.

FATİH'te bir yıl önce  vefat eden annelerinin ölümü için kendisini suçlayan ağabeyi İlhan Özbakırcı (57)'yi döverek öldürdükten sonra kaçan İrfan Ö.(52) polis tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih, Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda polise başvuran tanık S.S.(61), birlikte içki içtiği İrfan Ö.(52)'nün kendisine ağabeyini dövdüğünü, o günden beri evin içinde hiç hareket etmediğini anlattığını söyledi. Bu ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri evde İlhan Ö.'nün darp edilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından şüpheli İrfan Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden İrfan Ö. ağabeyinin annesinin ölümü nedeniyle sürekli kendisini suçladığını bu nedenle aralarında sık sık tartışma çıktığını anlattı. Olay anında yine aynı konu dolayısıyla aralarında kavga çıktığını anlatan İrfan Ö., karşılıklı kavga ettiklerini, bu sırada kendisinin vurduğu yumrukların ardından ağabeyinin yere düştüğünü,  bayıldığını sanarak evden ayrıldığını anlattığı öğrenildi. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli İrfan Ö. adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Fatih Koca, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağabeyini darp ederek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağabeyini darp ederek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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