Fatih'te bodrum katındaki dairede çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Fatih'te bodrum katında çıkan yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dervişali Mahallesi Alişah Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında dışarıya çıkamayan ve evde yalnız yaşayan Engin B. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evden çıkarılan yaralıya, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Vücudunda yanıklar olan Engin B. bir süre sonra ambulanstan inerek sağlık çalışanlarının ve polis ekiplerinin müdahalesine rağmen evine girdi.

Daha sonra polis ekiplerince tekrar evden çıkarılan Engin B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Komşuları, Engin B'nin madde bağımlısı olduğunu ve sık sık alkol kullandığını belirterek, ailesi olmasına rağmen yalnız yaşadığını anlattı.