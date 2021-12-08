Üye Girişi
Fatih'te boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında mütalaa sanığın müebbet hapis ve 16 yıl hapis cezası - Son Dakika

Fatih'te boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında mütalaa sanığın müebbet hapis ve 16 yıl hapis cezası

08.12.2021 13:51
Fatih'te boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında mütalaa sanığın müebbet hapis ve 16 yıl hapis cezası

FATİH'te Çinli Haiyun Chen'in (43) boğazını kestikten sonra evini ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mert Pehlivan (23) hakkında savcı mütalaasını verdi.

FATİH'te Çinli Haiyun Chen'in (43) boğazını kestikten sonra evini ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mert Pehlivan (23) hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve 16 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan getirildi. Şikayetçi sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

ÜÇ SUÇTAN CEZA TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 8 Temmuz 2019'da saat 18.30 sıralarında Mert Pehlivan'ın maktul Haiyun Chen'in evine gittiği, burada para karşılığında ilişkiye girme meselesinden aralarında anlaşmazlık çıktığı ve sanığın maktulün boğazını keserek öldürdüğü belirtildi. Mütalaada, sanığın maktule ait bilekliği aldıktan sonra evi de ateşe verdiği ve kaçtığı, adli tıp raporuna göre maktulün 4 kesik vasıfta yara saptandığı ve ölümün boğazlama sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi. Sanığın 12 Temmuz 2019'da yakalandığı belirtilen mütalaada, sanığın suçlamayı kabul etmediği ancak görüntülere göre evden çıkmasının hemen ardından yangın çıktığının görüldüğü ve bilekliğin de sanıkta bulunduğu kaydedildi. Mütalaada, suçun tasarlayarak oluşmadığı ifade edilerek sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ve "Mala zarar verme" ve "Hırsızlık" suçundan ise 5 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Şikayetçi Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olması nedeniyle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise savunma için süre talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre verdi. Duruşma ertelendi.


- İstanbul

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında mütalaa sanığın müebbet hapis ve 16 yıl hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi 14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme! 13:59 Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme! Kayıp olarak aranan Kübra Ekin olayında işler değişti! Vahşi cinayetin şüphelisi çıktı 13:53 Kayıp olarak aranan Kübra Ekin olayında işler değişti! Vahşi cinayetin şüphelisi çıktı 5 çocuğun öldüğü servisin şoförü pazara yetişmek için hız yapmış! 13:43 5 çocuğun öldüğü servisin şoförü pazara yetişmek için hız yapmış! Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not 10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek 09:03 Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

Son Dakika Haberleri
13:58 Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!
13:55 Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi
13:47 Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler
13:43 5 çocuğun öldüğü servisin şoförü pazara yetişmek için hız yapmış!
13:31 Elektrik faturanızın ne kadarı gerçek harcamanız, ne kadarı vergi?
13:27 Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz
13:16 Ön koltuğunda kadın cesedi, arka koltuğunda çocuk! Jandarmadan kaçıyordu
13:15 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun el hareketine Erdoğan'dan ilk yorum geldi: Bu, tam bir ibret vesikası
13:09 14 ilde operasyon! Yurt dışından getirilen lüks araçlara el koyuldu
13:06 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi
Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti! Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!         
14:02
Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık! Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık!         
14:01
Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi         
13:56
Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler         
13:48
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız         
17:37
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 14:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında mütalaa sanığın müebbet hapis ve 16 yıl hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement