(FATİH'TE TARİHİ CAMİDE YANGIN - Son Dakika
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(FATİH'TE TARİHİ CAMİDE YANGIN

09.08.2022 20:20
(FATİH'TE TARİHİ CAMİDE YANGIN

FATİH'te bulunan iki katlı, tarihi Camcılar Camii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

FATİH'te bulunan iki katlı, tarihi Camcılar Camii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle camide hasar oluştu. Yanan cami cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Şekerci Sokak'ta iki katlı tarihi Camcılar Camii'nde çıktı. Restorasyon çalışmalarının yapıldığı caminin alt katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da caminin etrafındaki demir sacları açmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sacları keserek iki taraftan yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucu caminin içinde hasar oluştu.

"CAMİ İÇERİİSNDE ATEŞ YAKIYORLAR"Mahalle sakini Hüseyin Aydemir, "Cami yaklaşık on senedir inşaat şeklinde. Ne kadar madde bağımlısı varsa buraya geliyorlar. Ne bakan var, Ne de soran var. Her gün burada biz uğraşıyoruz. Burası yatakhane olmuş. Cami içerisinde ateş yakıp istediklerini yapıyorlar" dedi.

- İstanbul
YORUMLAR
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10 kişilik nüfusa sahip mahallesinin sakinleri okul ve cami istiyor 10 kişilik nüfusa sahip mahallesinin sakinleri okul ve cami istiyor İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (FATİH'TE TARİHİ CAMİDE YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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