Fatih'te butik otelde yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te butik otelde yangın paniği - Son Dakika

Fatih'te butik otelde yangın paniği

6 saat önce

Fatih'te bir butik otelin en üst katında yangın çıktı.

Fatih'te butik otelde yangın paniği, System.String[]

Fatih'te bir butik otelin en üst katında yangın çıktı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında üst kattaki vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'nda bulunan 4 katlı bir butik otelde yaşandı. Otelin 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtararak yangına müdahale etti. Otel odasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Yaşanan anlar vatandaş kameralarına yansıdı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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