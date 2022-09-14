FATİH'TE ÇAKARLI MİNİBÜSLE 10 MİLYON DOLARLIK GASP İDDİASI - Son Dakika
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FATİH'TE ÇAKARLI MİNİBÜSLE 10 MİLYON DOLARLIK GASP İDDİASI

14.09.2022 17:43
FATİH'TE ÇAKARLI MİNİBÜSLE 10 MİLYON DOLARLIK GASP İDDİASI

FATİH'te minibüslerine yerleştirdikleri çakarla kendilerine polis süsü veren 4 şüpheli, döviz bürosundan çıkan kişiyi darbedip minibüse bindirdikten sonra içinde 10 milyon dolar olduğu iddia edilen çantasını gasp etti.

FATİH'te minibüslerine yerleştirdikleri çakarla kendilerine polis süsü veren 4 şüpheli, döviz bürosundan çıkan kişiyi darbedip minibüse bindirdikten sonra içinde 10 milyon dolar olduğu iddia edilen çantasını gasp etti. Yaşanan gasp anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Laleli Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 4 şüpheli çakarlı minibüsleriyle başladı. Şüpheliler, daha sonra döviz bürosundan çıkan kişiye kendilerini polis olarak tanıttı. 4 kişi, kendilerinden şüphelenince darbettikleri kişiyi minibüse bindirdi. Şüpheliler içinde 10 milyon dolar bulunduğu iddia edilen çantayı gaspetikten sonra kaçırdıkları kişiyi araçtan indirip, kaçtı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

"BİZ POLİSİZ DEMİŞLER"Çevre esnafı Cemil Tanrıverdi, "Saat 11.00 - 11.30 sıralarında siyah bir araba geliyor. Bir adamın parasını çalıp, arabanın içine koyuyorlar. Adamda yüklü miktarda para varmış. Herkes farklı bir tutar söylüyor tam olarak bilgimiz yok ne kadar olduğuyla ilgili. Sonra normal polisler geliyor, kameralardan tespit etmeye çalışıyorlar. Çalmadan önce biz polisiz demişler, kendilerini o şekilde tanıtmışlar. Soyup, gitmişler arabayla" dedi

DARP ANLARI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çakarlı minibüsle bekleyen şüphelilerin 1 kişiyi darbedip araçlarına bindirdikleri görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FATİH'TE ÇAKARLI MİNİBÜSLE 10 MİLYON DOLARLIK GASP İDDİASI - Son Dakika
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