FATİH'TE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI - Son Dakika
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FATİH'TE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI

02.04.2022 11:35
FATİH'TE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI

FATİH'te asker eğlencesi konvoyundaki iki otomobilin sürücüsü, yolcular camdan sarkarken drift yaptı.

FATİH'te asker eğlencesi konvoyundaki iki otomobilin sürücüsü, yolcular camdan sarkarken drift yaptı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan iki sürücüye toplam 33 bin 730 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü akşam saatlerinde Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde drift yaparak görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen sürücüler E.T.T. ve E.M. yakalandı.

İki sürücüye, "Drift yapmak", "Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak-kullandırtmak", "saygısızca araç kullanmak", "trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak" maddeleri gereği iki araç sürücüsüne toplam 33 bin 730 lira ceza kesildi.

Ayrıca, her iki araç sürücüsü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

FATİH'TE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI
FATİH'TE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FATİH'TE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI - Son Dakika
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