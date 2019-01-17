Son Dakika Haberleri: Fatih'te Can Pazarı Kamerada... Pencereye Çıkanlar İp ve Merdivenle Kurtarıldı

Fatih'te Can Pazarı Kamerada... Pencereye Çıkanlar İp ve Merdivenle Kurtarıldı

23 dakika önce

FATİH'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Fatih'te Can Pazarı Kamerada... Pencereye Çıkanlar İp ve Merdivenle Kurtarıldı, System.String[]
FATİH'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Pencereye çıkan 2 Suriyeli, evredekiler tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Can pazarı çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'nda salı günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi.  3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Yoğun duman nedeniyle evde yaşayan  Suriyeli 2 kişi mahsur kaldı. Pencereye çıkan Suriyeliler kurtarılmayı bekledi. Yangını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada camlarda bekleyen Suriyeli işçilerin yardımına esnaf ve vatandaşlar koştu. İşçiler pencereden atlamak üzereyken, 2. kata kadar uzayan merdiven ve ip yardımıyla Suriyeli işçiler, esnaf tarafından kurtarıldı. Yangından kurtarılanlara ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken  kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

Fatih, 3. Sayfa
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