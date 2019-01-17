Son Dakika Haberleri: Fatih'te Can Pazarı Kamerada... Pencereye Çıkanlar İp ve Merdivenle Kurtarıldı (3)

Fatih'te Can Pazarı Kamerada... Pencereye Çıkanlar İp ve Merdivenle Kurtarıldı (3)

1 saat önce

Fatih'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Fatih'te Can Pazarı Kamerada... Pencereye Çıkanlar İp ve Merdivenle Kurtarıldı (3), System.String[]
Fatih'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Pencereye çıkan 2 Suriyeli, evredekiler tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Can pazarı çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'nda salı günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle evde yaşayan Suriyeli 2 kişi mahsur kaldı. Pencereye çıkan Suriyeliler kurtarılmayı bekledi. Yangını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada camlarda bekleyen Suriyeli işçilerin yardımına esnaf ve vatandaşlar koştu. İşçiler pencereden atlamak üzereyken, 2. kata kadar uzayan merdiven ve ip yardımıyla Suriyeli işçiler, esnaf tarafından kurtarıldı. Yangından kurtarılanlara ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

"DUMANDAN BOĞULMAK VE DÜŞMEK ÜZERELERDİ"

Mahsur kalan 2 kişiye merdivenle müdahale eden esnaf Kadir Uçar, "Çocuklar camdan çıktı. Düşmek üzereydi. Bizde reklam işiyle uğraştığımızdan dolayı merdivenimiz var. Bu merdiveni alıp bir an önce koştuk ve insanları kurtardık. Şükürler olsun yani. Allah'ımız bu işe nasip etti ve kurtardık. İtfaiye gelmeden biz bu insanları biz bu insanları indirebildik, şükürler olsun. Dumandan boğulmak ve düşmek üzerelerdi. Şükürler olsun hemen gidip alabildik onları" dedi.

"YANAN KİŞİNİN CAN OLDUĞUNU HİSSEDİNCE HEMEN MÜDAHALE ETTİK"

Mahalle sakini Nuri Kırbaş, "Öncelikle küçük bir yangın olarak gözüktü. Esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Sonradan yangın büyüyünce, müdahale yetersiz kalınca itfaiye arandı. Sonra itfaiye gelinceye kadar ki süreçte esnaf kendi merdivenleriyle, ipiyle kendi canıyla mücadele ettiler. Esnaf olarak sonuçta yanacak olan kişiler candı. Yabancı olması yada yerli olması herhangi bir şey ifade etmiyor. Yanan kişinin can olduğunu hissedince biz hemen müdahalede bulunduk. Kimisi merdivenle, kimisi iplerle müdahalede bulununca elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:09 Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti Kadıköy'de Korkutan Yangın! Kadınların Çığlıkları Kulakları Sağır Etti

Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 14:07:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te Can Pazarı Kamerada... Pencereye Çıkanlar İp ve Merdivenle Kurtarıldı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]