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Fatih'te çanta imalathanesinde yangın - Son Dakika

Fatih'te çanta imalathanesinde yangın

26.01.2022 15:52
Fatih'te çanta imalathanesinde yangın

FATİH'te, çanta imalathanesinde yangın çıktı.

FATİH'te, çanta imalathanesinde yangın çıktı. Kaynak yapıldığı sırada ortaya çıkan kıvılcımlardan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saraç İshak Mahallesi Molla Bey Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki çanta imalathanesinde, saat 15.00 sıralarında iddiaya göre içeride kaynak yapıldığı sırada ortaya çıkan kıvılcımlardan yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesinin ardından iş yerindeki çalışan hızla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangının çıktığı binada oturan Osman Karavaş, "Oturduğum binanın bodrum katında çantacı kaynak yaparken kıvılcım çıkmış. Yangın meydana geldi. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çanta atölyesi olarak kullanıyor. Yaralı yok" dedi.


Fatih'te çanta imalathanesinde yangın
Fatih'te çanta imalathanesinde yangın
Fatih'te çanta imalathanesinde yangın
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İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te çanta imalathanesinde yangın - Son Dakika


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