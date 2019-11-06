Son Dakika Haberleri: Fatih'te çatı yangını
Son Dakika Güncel Fatih'te çatı yangını

Fatih'te çatı yangını

7 saat önce

Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlerin çatıyı kapladığını görenler itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri binayı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bir süre de çatıda soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fatih'te çatı yangını

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangın uzmanı Profesör Kılıç: İstanbul depremi, yangınları beraberinde getirebilir
Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 05:42:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]