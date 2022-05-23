Fatih'te çatışma anları kamerada - Son Dakika
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Fatih'te çatışma anları kamerada

23.05.2022 14:12

Fatih'te çatışma anları kamerada Fatih'te 1'i polis 6 kişinin yaralandığı iki esnaf arasında çıkan çatışma anları kameraya yansıdı.

Fatih'te çatışma anları kamerada

İSTANBUL - Fatih'te 1'i polis 6 kişinin yaralandığı iki esnaf arasında çıkan çatışma anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında Fatih Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesi'nde husumetli iki esnaf arasında çıkan çatışma anlarının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 1'i polis 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görüntülerde silah seslerini yükseldiği çarşıda panik yaşandığı ve bir kişinin yaralandığı, bazılarının da yerde yattığı görülüyor.

Fatih'te çatışma anları kamerada
Fatih'te çatışma anları kamerada

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Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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