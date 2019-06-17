FATİH'TE ÇEÇENLER ARASINDA SUSTURUCU SİLAHLARLA ÇATIŞMA (1)
27 dakika önce
Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Fatih
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otele gelen Çeçen uyruklu 2 kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan yine Çeçen uyruklu gruba silahla ateş açtı. Oteldeki Çeçenlerden biri bacağından yaralanırken yaralının arkadaşları kaçan kişilerinin peşinden gitti. Kaçan kişilerden biri peşlerindeki gruptakilerin ateş açması sonucu başından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis
olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yerde yatan yaralı
-Görgü tanıkları röp
- İstanbul
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