Son Dakika Haberleri: FATİH'TE ÇEÇENLER ARASINDA SUSTURUCU SİLAHLARLA ÇATIŞMA (1)
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FATİH'TE ÇEÇENLER ARASINDA SUSTURUCU SİLAHLARLA ÇATIŞMA (1)

27 dakika önce

Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

FATİH'TE ÇEÇENLER ARASINDA SUSTURUCU SİLAHLARLA ÇATIŞMA (1), System.String[]

Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otele gelen  Çeçen uyruklu 2 kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan yine Çeçen uyruklu gruba silahla ateş açtı. Oteldeki Çeçenlerden biri bacağından yaralanırken yaralının arkadaşları kaçan kişilerinin peşinden gitti. Kaçan kişilerden biri peşlerindeki gruptakilerin ateş açması sonucu başından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yerde yatan yaralı
-Görgü tanıkları röp
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
Fatih, Güncel
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