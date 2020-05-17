Fatih'te cep telefonunu alamadıkları çifti darp eden şüpheliler yakalandı - Son Dakika

FATİH'te pazar yerinde bir kadının çantasından cep telefonu çalmaya çalışan, başaramayınca kadını ve eşini darp ederek kaçtıkları iddia edilen Cezayir uyruklu iki şüpheli yakalandı. Birinin iki ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 15 Mayıs, saat 17.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde alışveriş yapmamasına rağmen tezgahlar arasında dolaşan ve vatandaşları gözleyen iki kişiyi takibe aldılar. Polisleri fark ederek kaçmaya çalışan şüpheliler Cezayir uyruklu Youcef B. (27) ve Dawoud B. (30) yakalandı.

Yapılan araştırmalarda, iki şüphelinin aynı gün pazar içinde Suriye uyruklu Betül H'nin kol çantasından cep telefonunu çalma girişiminde bulundukları ve fark edilmeleriüzerine çıkan kargaşada mağdur ve eşi Bassam H'yi darp ederek kaçtıkları belirlendi. Yakalanan şüphelilerden Youcef B.'nin "Tutuklu ve hükümlünün kaçması" ile "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından olmak üzere iki aranma kaydı bulunduğu da tespit edildi. "Yağma" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul