Fatih'te cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı - Son Dakika
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Fatih'te cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

17.07.2022 16:39
Fatih'te cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

Fatih'te tamire getirilen cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı.

Fatih'te tamire getirilen cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Fatih Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Bataryası şişen ve tamir için bir işyerine götürülen cep telefonuna tornavida ile müdahale yapılınca telefonun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Patlama sonucu büyük korku yaşayan telefon sahibi, yanan cep telefonunu anlık refleksle tekmeleyerek dışarı attı. Tornavida ile telefona müdahalede bulunan işyeri sahibi ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay anı kameralara anbean yansıdı. Patlama sonrası cep telefonu kullanılamaz hale geldi.

Çok şaşırdıklarını belirten işyeri sahibi Selahattin Kurt, "Müşterinin şişmiş bataryası vardı. 'Bunu çıkaralım, patlamasın elimizde' dedi. Çıkarmaya çalışırken maalesef elimizde patladı. Bomba etkisi oluşturdu. Allah'tan refleksimiz güçlüydü. Hemen tekmeyle dışarı attık. Ona rağmen caddede telefon hala yanıyordu. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Başımıza geleceğini ummuyorduk. Allah'tan yüzümüze gelmedi. Küçük sıyrıklarla atlattık, bir de gömleğim yandı" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı - Son Dakika
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