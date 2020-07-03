Fatih'te ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı - Son Dakika

Fatih'te ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı

Fatih'te ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı İstanbul'da korona virüste yeni normalleşme önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yapılan denetimde ayakta yolcu taşıyan minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı.

Fatih'te ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüste yeni normalleşme önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yapılan denetimde ayakta yolcu taşıyan minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı. Yolcuların oturmadığını iddia eden minibüsçü Bilgehan Görkem, minibüste yapılan sayımın ardından cezadan kaçamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İstanbul'un işlek noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama noktaları oluşturdu. Yapılan denetimlerde korona virüste yeni normalleşme önlemleri denetlendi. Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, araçlarda dezenfektan bulundurulması, sosyal mesafe ve yolcu taşıma sınırına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Ceza yiyeceğini anlayan minibüsçü yolculara kızdı

Fatih Edirnekapı Kavşağı'nda kurulan uygulama noktasında ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü Bilgehan Görkem, cezayı yiyeceğini anlayınca yolculara kızdı. Yolcuların oturmadığını iddia eden minibüsçü ve yolcular arasında tartışma yaşandı. Minibüsteki yolcuları sayan polis ekipleri, 4 yolcunun fazla olduğunu belirledi. Ceza yiyen minibüs sürücüsü olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Fazla yolcu aldığı için cezai işlem uygulanan bir diğer minibüs sürücüsü Mücahit Hayırlı, "Ayakta yolcu almaktan ceza yedik. Sabahtan beri doğru düzgün kimseyi taşımıyoruz. Edirnekapı'dan bir iki kişi aldık. Onda da ceza yedik" diye konuştu.

Polis ekipleri yolculara ve sürücülere korona virüs önlemleri kapsamında bilgilendirmede bulunarak kurallara uyanlara teşekkür etti.

İstanbul, Fatih, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Fatih'te ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı - Son Dakika

Son Dakika

18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 17:21 Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
23:51
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
20:47
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
20:24
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 01:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te ceza yiyen minibüsçü yolculara kızdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]