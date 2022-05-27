Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı

27.05.2022 22:29

Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i polis 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma meydana gelmişti. Yaşanan silahlı çatışma sonrası olayla ilgisi olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mevcutlu olarak getirilen 28 şüpheliden 21'i 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı talep eden Savcılık, firari olan 5 şüpheli hakkında ise tutuklama yönelik yakalama emri talep etti. Savcılıkça 6 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklamaya talep edilen 1 şüphelinin ise hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi.

18 şüpheli tutuklandı

Tutuklama talepli 21 şüpheliden 18'i 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı
Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı
Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı
Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı

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Fatih'teki silahlı çatışmaya karışan 18 şüpheli tutuklandı Fatih'teki silahlı çatışmaya karışan 18 şüpheli tutuklandı Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

silahlı çatışma, Polis, Esnaf, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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