Fatih'te çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i polis 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma meydana gelmişti. Yaşanan silahlı çatışma sonrası olayla ilgisi olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mevcutlu olarak getirilen 28 şüpheliden 21'i 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı talep eden Savcılık, firari olan 5 şüpheli hakkında ise tutuklama yönelik yakalama emri talep etti. Savcılıkça 6 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklamaya talep edilen 1 şüphelinin ise hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi.

18 şüpheli tutuklandı

Tutuklama talepli 21 şüpheliden 18'i 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.