Son Dakika Haberleri: Fatih Te Çıkan Yangında Mahsur Kalan İki Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Fatih Te Çıkan Yangında Mahsur Kalan İki Kişiyi İtfaiye Kurtardı

20 dakika önce

- İSTANBUL(İHA)-Fatih'te Müftü Hamamı Sokağındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki kişi mahsur kaldı.

Fatih Te Çıkan Yangında Mahsur Kalan İki Kişiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
- İSTANBUL(İHA)- Fatih'te Müftü Hamamı Sokağındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan iki vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:22 Kaynak: İHA

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa
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