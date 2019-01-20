Fatih Te Çıkan Yangında Mahsur Kalan İki Kişiyi İtfaiye Kurtardı
20 dakika önce
- İSTANBUL(İHA)-Fatih'te Müftü Hamamı Sokağındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki kişi mahsur kaldı.
- İSTANBUL(İHA)- Fatih
'te Müftü
Hamamı Sokağındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan iki vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:22 Kaynak: İHA
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