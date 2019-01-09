Fatih'te Cinayet Zanlısı Yakalandı

Fatih
'te, "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 29 Aralık
'ta gece saatlerinde Cerrahpaşa
Mahallesi Kızılelma Caddesi'nde, otomobille seyir halinde olan İhsan Dinçel (35) ile yolda arkadaşıyla yürüyen Doğuş
P. (26) arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğuş P. yanındaki bıçakla Dinçel'i yaralayarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Dinçel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevrede yapılan çalışma sonucu şüphelinin kimliğini belirledi.
Ekipler, 8 Ocak'ta Fatih'teki bir adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheli Doğuş P.'yi yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi
'ne sevk edildi.