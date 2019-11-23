Fatih'te Çinli karı-koca turiste otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

-Yolun karşısına geçmeye çalışan Çinli turistlere otomobil çarptı

İSTANBUL - Fatih Kennedy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Çinli karı-koca iki turiste, orta şeritte otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle erkek turist ağır, kadın turist ise hafif yaralanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 19.00 sularında Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çin uyruklu olan Huang Yuping (64), ile Werfang Mao (66), yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Eminönü yönüne giden Taner Ö., idaresindeki 34 BFH 806 plakalı otomobil, orta şeritte iki turiste çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki turist de savrulurken, Werfang Mao'nun kafasını yere çaptı.

Yaralanan Çinli turistler hastaneye kaldırıldı

Kazaya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler ilk müdahalenin ardından Werfang Mao'nun beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğunu belirledi. Kadın yaralının ise ayaklarında kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Çinli turistlere çarpan sürücü gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Taner Ö'yü gözaltına aldı. Polis ekipleri güvenlik amacıyla trafiği tek şeritten sağlamaya çalıştı. Sağlık ekipleri, daha sonra ağır yaralı olan Werfang Mao'yu İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kadın yaralı Yuping'i ise Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kadın turistin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Daha sonra aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yaklaşık yarım saat aksayan trafik normale döndü.

"Birinin Havada takla attığını gördüm"

Kaza anını anlatan Ahmet Maço isimli bir vatandaş, "Arabanın sesi geldi, çıkmadan önce birinin havada takla attığını gördüm. Kadın burada, erkekte farklı yerde yatıyordu. Hemen ambulansı aradık, iki tane ambulans geldi. Erkeğin durumu daha ağırdı. Çok fazla şekilde kan akıyordu, kadının da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar vardı" diye konuştu.

Polis aracına bindirilen sürücü polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.