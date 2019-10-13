Son Dakika Haberleri: Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü
Son Dakika Güncel Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

36 dakika önce

Fatih'te bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü.

Fatih'te bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Polis linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araçla olay yerinden götürdü.

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. 40 yaşlarında bir kişinin, mahallede oyun oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Şüphelinin bulunduğu apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri eve girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca alarak olay yerinden götürdü. Mahalle sakinleri zırhlı aracın geçişi sırasında taş attı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgulaması sürüyor.

Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:48 Kaynak: DHA
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