Fatih'te çocuklara eğlenceli bayram hediyesi - Son Dakika

Fatih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklara, üstü açık vosvoslar ve maskot bando eşliğinde şeker dağıttı.

Belediye ekipleri, çocuklar için hazırladıkları bayram sürprizine öğle saatlerinde başladı. Üstü açık vosvoslara binen belediye ekipleri, maskot bando eşliğinde Fatih'in tüm sokaklarını dolaştı.

Maskot bandonun çaldığı marşların sesini duyan çocuklar heyecanla camlara çıktı. Bayramı evlerinde geçiren çocuklar, renkli vosvoslardan, ellerinde şeker dolu sepetlerle inen belediye görevlilerini görünce mutlu anlar yaşadı.

Ellerinde eldiven, yüzlerinde maske takılı olan belediye görevlileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak sepetlerindeki şekerleri çocuklara ulaştırdı. Bazı çocuklar evlerinin kapısından, bazıları ise pencereden sarkıttıkları poşetler aracılığıyla şekerlerini aldı.

Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde geçirmek durumunda olan çocuklar, belediye ekiplerinin hediyeleriyle mutlu anlar yaşadı.