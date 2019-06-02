Son Dakika Haberleri: FATİH'TE ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
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FATİH'TE ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

1 saat önce

İstanbul DHA - FATİH'te çok sayıda iş yeri ve evi soyduğu belirlenen hırsızlar yakalandı.

FATİH'TE ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI, System.String[]

İstanbul DHA -  FATİH'te çok sayıda iş yeri ve evi soyduğu belirlenen hırsızlar yakalandı.
Fatih'te 6 ev ve 1 işyerine giren hırsızları tespit eden polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlar yapılan operasyonla yakalandı. R.K.(18) ve S.D.(25) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.D.'nin üzerinde sahte kimlik bulunurken ve 5 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:47 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Fatih, Güncel
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