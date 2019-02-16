Son Dakika Haberleri: Fatih'te Çöken 3 Katlı Ahşap Bina Havadan Görüntülendi

Fatih'te Çöken 3 Katlı Ahşap Bina Havadan Görüntülendi

56 dakika önce

Fatih'te çöken 3 katlı ahşap bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Fatih'te kullanılmayan 3 katlı ahşap bina çöktü.

Fatih'te Çöken 3 Katlı Ahşap Bina Havadan Görüntülendi, System.String[]
Fatih'te çöken 3 katlı ahşap bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fatih'te kullanılmayan 3 katlı ahşap bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halindeki araçlar zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre olay Balat Çorbacı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Kullanılmayan 3 katlı ahşap bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halindeki bazı araçlar hasar gördü. Ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

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