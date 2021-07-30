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Fatih'te çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ çıkarıldı - Son Dakika

Fatih'te çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ çıkarıldı

30.07.2021 08:27
Fatih'te çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ çıkarıldı, System.String[]

Fatih Unkapanı'nda çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Fatih Unkapanı'nda çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, binada başka kişilerin olup olmadığı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, saat 23.00'da Fatih Unkapanı Yavuz Sinan Mahallesi Unkapanı Değirmeni Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, 5-6 kişi hurda bulmak için girdiği esnada, metruk bina içinden çöktü. Binanın çöktüğünü görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışmaya başladı. Binanın olduğu sokak ise güvenlik nedeniyle kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin bina içinde yaptıkları çalışma sonucu 1 kişi sağ olarak çıkarıldı. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin ise köpekler ile arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan çökme olduğu anda sokakta bulunan Mehmet Nuri Aksoy, "Tinerciler her gün yatıp kalkıyorlar orada. Metruk bina. Sokakta kalanlar orada kalıyor. Bugün de içeri girmişler, üstüne çatı çökmüş herhalde. Temel çökmüş. İçeride 4-5 kişi varmış. Her gün orada yatıyorlar" dedi. Hikmet Ertan ise, "Ortalık toz duman oldu. Ben de polisi aradım. Polis itfaiyeyi de çağırmış. İçeride 5-6 kişi vardı. Ölen olabilir. Onlar çünkü nasıl çökeceğini anlayamaz. Yaralı görmedim ama içeride 5-6 kişi olduğunu biliyorum. Buradan girerken ben bakıyorum buradan. İçeriden geldi ses küt küt aşağıya çöktü, toz duman oldu. İçeriden 1 kişi çıktı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Fatih'te çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ çıkarıldı
Fatih'te çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ çıkarıldı
Fatih'te çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ çıkarıldı

Unkapanı, İtfaiye, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ çıkarıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te çöken 3 katlı metruk binadan 1 kişi sağ çıkarıldı - Son Dakika
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