Son Dakika Haberleri: Fatih'te Çöken Bina

Fatih'te Çöken Bina

13 dakika önce İlandır

Fatih'te çöken binanın enkazından iki kişinin cesedi çıkarıldı.

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Fatih'te çöken binanın enkazından iki kişinin cesedi çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta dün gece yanan binanın bu akşam saatlerinde çökmesinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışması sonucu 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ekiplerce çıkarılan cesetlerin Emircan Tunç (18) ve Ramazan Uysal'a (16) ait olduğu belirlendi. Cesetler morga kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta, dün gece yanan 3 katlı bina çökmüş, enkaz altından çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Fatih, Güncel
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