Son Dakika Haberleri: Fatih'te Çöken Binada Ölen İki Arkadaşın Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

Fatih'te Çöken Binada Ölen İki Arkadaşın Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

2 saat önce

FATİH Yedikule'de çöken binanın altında kalarak can veren iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı.

Fatih'te Çöken Binada Ölen İki Arkadaşın Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı, System.String[]
FATİH Yedikule'de çöken binanın altında kalarak can veren iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı. 

 Yedikule'de dün sabaha karşı yanan metruk binanın İBB ekipleri tarafından yıkılmasının ardından bitişiğinde bulunan başka bir binada akşam saatlerinde çökme meydana gelmişti. Hurda toplamak için binaya giren Emircan Tunç (18) ve Ramazan Uykun (16) hayatını kaybetmiş kardeşleri Serhat Tunç ile Mustafa Uykun ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden iki arkadaşın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. 

KARDEŞİ KESER ALMAYA GİTMİŞ 

Yaşanan olayı anlatan Emircan Tunç'un yakını Hüseyin Kara, Emircan'ın kardeşi Serhat'ın hurda arabasına keser almaya gittiği için ölümden kurtulduğunu söyleyerek,"Biz zaten Fatih civarında çalışıyoruz. Hurda işi yapıyoruz. Çocuklar ev yanınca orada hurda toplamaya gitmişler. 5 kişilermiş. 2 kişi altında kalıyor. 3 kişi de yaralı olarak hastane götürülüyor. Ramazan'la Emir altında kalarak hayatını kaybediyor. Diğerlerinin durumu iyi çok şükür" dedi. 

Emircan Tunç 'un cenazesi memleketi Sinop Boyabat'a, Ramazan Uykun'un cenazesinin ise memleketi Niğde'ye götürüleceği öğrenildi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Fatih, Güncel
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