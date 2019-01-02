Son Dakika Haberleri: Fatih'te Çöken Binanın Enkazı Altında Kalan Bir Kişiyi Kurtarıldı.

Fatih'te Çöken Binanın Enkazı Altında Kalan Bir Kişiyi Kurtarıldı.

1 saat önce

IHAAW171546-ASA/02-01-2019- Fatih'te çöken binanın enkazı altında kalan bir kişiyi kurtarıldı.

Fatih'te Çöken Binanın Enkazı Altında Kalan Bir Kişiyi Kurtarıldı., System.String[]
IHAAW171546-ASA/02-01-2019

- Fatih'te çöken binanın enkazı altında kalan bir kişiyi kurtarıldı. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. 02.01.2019 17: 15: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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