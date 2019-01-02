Fatih'te Çöken Binanın Enkazı Altında Kalan Bir Kişiyi Kurtarıldı.
1 saat önce
IHAAW171546-ASA/02-01-2019- Fatih'te çöken binanın enkazı altında kalan bir kişiyi kurtarıldı.
IHAAW171546-ASA/02-01-2019
- Fatih
'te çöken binanın enkazı altında kalan bir kişiyi kurtarıldı. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. 02.01.2019 17: 15: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
Son Dakika! Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü
Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı
Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı