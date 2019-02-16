Fatih'te Çöken Binanın Enkazı Drone ile Görüntülendi
1 saat önce
Fatih'te çöken 3 katlı ahşap binanın enkazı, drone ile görüntülendi.
Fatih
'te çöken 3 katlı ahşap binanın enkazı, drone ile görüntülendi.
Fatih'te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü. Çöken binanın enkazı, drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:29 Kaynak: İHA
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