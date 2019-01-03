Son Dakika Haberleri: Fatih'te Çöken Binanın Enkazında Ölenlerin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Fatih'te Çöken Binanın Enkazında Ölenlerin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

1 saat önce

- Fatih'te çöken binanın enkazında ölenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Fatih'te geçtiğimiz gün yanan ve dün akşam saatlerinde çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden iki gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

- Fatih'te çöken binanın enkazında ölenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Fatih'te geçtiğimiz gün yanan ve dün akşam saatlerinde çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden iki gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Fatih'te geçtiğimiz gece yanan binanın içerisine girerek hurda toplamaya çalışan Emircan Tunç ve Ramazan Uysal, bu sırada binanın çökmesi nedeniyle enkaz altında kaldı. Bu sırada Emircan Tunç'un kardeşi Serhat Tunç ve Ramazan Uysal'ın kardeşi Mustafa Tunç ise kendilerini binadan son anda atarak hafif olarak yaralandı. Ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonrasında Uysal ve Tunç'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan talihsiz gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Emircan Tunç'un cenazesini teslim almaya gelen yakını Hüseyin Kara akrabalarının hurda toplamak için binaya girdiğini belirterek "Sabah ev yanınca bunlar da hurda toplamaya giriyor beş kişi. 3 kişi dışarıya çıkıyor iki kişi ise enkaz altında kalıyor. Takdir böyleymiş yapacak bir şey yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

Uysal, Fatih, Adli Tıp Kurumu, Genel
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