Son Dakika Haberleri: Fatih'te Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cesedi Çıkartıldı

Fatih'te Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cesedi Çıkartıldı

19 dakika önce İlandır

Fatih'te çöken binanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkartıldıİSTANBUL - Fatih'te yangının ardından çöken binanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkarıldı.

Fatih'te çöken binanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkartıldı

İSTANBUL - Fatih'te yangının ardından çöken binanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Enkaz altında hayatını kaybedenlerden 1'inin 16 yaşında diğerinin ise 18 yaşında olduğu öğrenildi.
Fatih'te bugün sabaha karşı çıkan yangında 3 bina hasar görmüş ve Belediye ekipleri hasar gören binaları yıkmak için çalışma başlatmıştı. Yıkım çalışmalarından hemen önce bazı vatandaşlar binaya girmiş ve binanın bir kısmının çökmesi sonucu enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalan 16 yaşındaki Ramazan Uysal ve 18 yaşındaki Emircan Tunç'un cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin cesetleri itfaiye ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:04 Kaynak: İHA

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa
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