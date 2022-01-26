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FATİH'TE DAİRE ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

FATİH'TE DAİRE ALEV ALEV YANDI

26.01.2022 17:50

FATİH'te bir binanın giriş katında bulunan daire alev alev yandı.

FATİH'te bir binanın giriş katında bulunan daire alev alev yandı. Paniğe kapılarak fenalaşan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın söndürüldü.

Yangın, Kocamustafapaşa Mahallesi Bayraktar Sokak'taki bir binanın giriş katındaki dairede saat 16.30 sıralarında çıktı. İddialara göre, yalnız yaşayan kadının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevleri gören mahalle sakinleri, zillerine basarak apartmanda yaşayanları uyardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında paniğe kapılarak fenalaşan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Yangında annesi rahatsızlanan apartman sakini bir kadın, Yemek yemiştik. Eşim balkona sigara içmek için çıkmıştı. O aşağıdan şiddetli duman geldiğini söyledi. Daha sonra aşağıdan bir arkadaş geçerken tüm zillere bastı. Biz dumanlar içinde zor canımızı kurtardık. Annem ve babam tansiyon ve şeker hastası. Babam iyi olduğunu söylüyor. Annemi acile götürüyorlar. Şimdi oraya gideceğiz diye konuştu.

FATİH'TE DAİRE ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE DAİRE ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE DAİRE ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE DAİRE ALEV ALEV YANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kocamustafapaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FATİH'TE DAİRE ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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