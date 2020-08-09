FATİH'TE DEĞNEKÇİLİK ANLARI KAMERADA 2 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

FATİH'TE DEĞNEKÇİLİK ANLARI KAMERADA 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Fatih'te, 2 kişi korsan otoparkçılık, değnekçilik yaparken suçüstü yakalandı.

Fatih'te, 2 kişi korsan otoparkçılık, değnekçilik yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin otopark için 20 polisten lira isteme anları kameraya yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği ekipleri, Mürselpaşa Caddesi üzerinde bazı kişilerin korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden zorla para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bugün saat12.30 sıralarında Mürselpaşa Caddesi üzerinde Fethi K. ve Mehmet S. adlı kişileri değnekçilik yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen 2 şüpheli hakkında Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden birinin otopark için 20 polisten lira isteme anları kameraya yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:28

Kaynak: DHA

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