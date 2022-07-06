Fatih'te dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti

Kan donduran olay, Fatih Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesindeki bir apartmanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ü.A.D. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle 81 yaşındaki annesi Nurten Üner'i boğazını keserek vahşice öldürdü.

SESLERİ DUYAN VATANDAŞLAR EKİPLERİ ARADI

Evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren polis ekipleri Nurten Üner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

POLİSLER KADINI EVDE YAKALADI

Vahşice annesini öldüren Ü.A.D. ise olayın yaşandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Nurten Üner'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Annesini öldüren Ü.A.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezinde götürüldü. Öte yandan ekiplerin olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.