Fatih'te dehşet: Aracından indirdiği şahsı bacağından vurup gasp etti - Son Dakika
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Fatih'te dehşet: Aracından indirdiği şahsı bacağından vurup gasp etti

25.06.2022 10:00
Fatih'te dehşet: Aracından indirdiği şahsı bacağından vurup gasp etti

- Fatih'te dehşet: Aracından indirdiği şahsı bacağından vurup gasp etti Fatih'te silah zoruyla otomobilden indirdiği Türkmenistan uyruklu şahsı bacağından vurup, çantasını gasp eden zanlı kayıplara karıştı.

- Fatih'te dehşet: Aracından indirdiği şahsı bacağından vurup gasp etti

İSTANBUL - Fatih'te silah zoruyla otomobilden indirdiği Türkmenistan uyruklu şahsı bacağından vurup, çantasını gasp eden zanlı kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçış anları güvenlik kameralarına yansırken, yaralı adam ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fatih Laleli Hayriye Tüccarı Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Türkmenistan uyruklu Adaham A., otomobili ile seyir halindeyken trafiğin yoğunluğundan yararlanan yabancı uyruklu bir kişi otomobilin önünü kesti. Türkmenistan uyruklu adamı, otomobilden aşağı indiren şahıs, elindeki çantasını gasp etmek istedi. Adaham A., çantasını vermemek için direnince gasp şüphelisi belinden çıkardığı silahı arka arkaya ateşledi. Açılan ateş sonucu bacağına 2 adet kurşun isabet eden Adaham A., yaralanarak yere yığıldı. Gasp şüphelisi çaldığı çanta ile hızla olay yerinden uzaklaştı. Çalınan çantanın içerisinde 200 dolar para ve pasaport bulunduğu öğrenildi.

Bacağından yaralanan Türkmenistanlı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Adaham A.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Adaham A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, olayı görenlerin ifadesine başvurdu. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Arabanın içine doğru ateş ediyordu"

Olayın olduğu esnada silah seslerini duyan Ali Engin, "Trafik yoğundu, o ara silah sesini bir el duyunca cama yaklaştık. Arabanın içine doğru ateş ediyordu. İçeriden bir adam çıktı. Ben trafik kavgası zannettim ama sonra hamle yapıp koşmaya başladı. O sırada kaçtı ondan sonra anladık gasp olduğunu" dedi.

"1, 2 el ateş etti, parayı aldı kaçtı"

Olayı gören vatandaşlardan Yusuf Aydın ise, "Araç geçiyordu burada trafik vardı. Maskeli bir adam geldi. Cama vurdu, kapıyı açtırdı şoföre adam da camı açınca sıktı. 1, 2 el ateş etti, parayı aldı kaçtı. Tek kişiydi, vurdu parayı aldı, kaçtı" dedi.

Şüphelinin kaçışı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, silah seslerini duyan mağaza çalışanları paniğe kapılıyor. Herkes olayın yaşandığı yere bakarken gasp şüphelisi elindeki çantayla beraber koşarak uzaklaşıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(DH-MB-SO-Y)

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Kaynak: İHA

Türkmenistan, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te dehşet: Aracından indirdiği şahsı bacağından vurup gasp etti - Son Dakika

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