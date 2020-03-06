Fatih'te dehşet; Bankacı kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Fatih'te dehşet; Bankacı kadın bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih'te dehşet; Bankacı kadın bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]
FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Baykan'ın eşi ve kayınpederi gözaltına alındı.

Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bankacı olan 32 yaşındaki Pınar Baykan, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklandı. Genç kadın vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 3 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Bir süre sonra mesai arkadaşları işe gelmeyen ve telefonuna ulaşamadıkları arkadaşlarının durumundan şüphelendi. Banka çalışanları durumu genç kadının eşine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri salonun ortasında kanlar içinde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri kadının eşini ve kayınpederini gözaltına alarak karakola götürdü.  Olay yeri inceleme ekipleri de evde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.  Genç kadının 2 yaşındaki kızının o sırada evde değil bir yakınının evinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Baykan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Baykan'ın komşusu, "Bir kavga dövüşlerini duymadım. Her sabah güzel güzel işlerine gider akşamları evlerine gelirlerdi.  Hiç bir sıkıntıları yoktu. Şu an biz de şoktayız.  Bir tane kızları vardı. İşyerinden aramışlar onu, ulaşamamışlar. Ambulans kapıya gelmiş. Ben de öyle duydum geldim" diye konuştu.


- İstanbul
Baykan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:31 Kaynak: DHA
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