Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp "intihar etti" ihbarında bulundu - Son Dakika
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Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp "intihar etti" ihbarında bulundu

26.04.2022 15:56

Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp "intihar etti" ihbarında bulundu Katil zanlısı koca sevk edildiği adli makamlarca tutuklandıİSTANBUL İstanbul Fatih'te eşinin intihar ettiğini söyleyerek polisi arayan adam, konunun cinayet olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp "intihar etti" ihbarında bulundu

Katil zanlısı koca sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

İSTANBUL İstanbul Fatih'te eşinin intihar ettiğini söyleyerek polisi arayan adam, konunun cinayet olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Katil zanlısı koca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Narman ile Fatma Narman 4 senedir evliydi. Çiftin bu evliliklerinden 2 çocukları vardı. Katil zanlısı Yalçın Narman, olay günü saat 16.00 sıralarında polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söyledi. İhbar üzerine polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı eve geldi. Polislere kapıyı açan katil zanlısı, eve geldiğinde eşinin yaralı bulduğunu söyledi. Yaralı eşinin yanında kendisine ait tabancayı görünce paniklediğini söyleyen Narman, tabancayı şifonyerin çekmecesine koyduğunu ifade etti. Fatma Narman'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, talihsiz kadının göğsünden ve kalçasından vurulduğunu tespit etti. Fatma Narman'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 yerinden vurulan kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine Yalçın Narman ile kardeşi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın Narman mahkemece tutuklanırken, kardeşi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Yaşananları anlatan mahalle esnafı İlhan Apayadın, "Birden kalabalık oldu. Baktık. Polisler ve olay yeri inceleme geldi. Anladık ki; cinayet olmuş. Yeni taşındığı için tanımıyorduk" dedi.

Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp intihar etti ihbarında bulundu
Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp intihar etti ihbarında bulundu
Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp intihar etti ihbarında bulundu
Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp intihar etti ihbarında bulundu

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Son Dakika | Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp 'intihar etti' ihbarında bulundu Son Dakika | Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp 'intihar etti' ihbarında bulundu Fatih'te eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı Fatih'te eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı İstanbul'da Sur Restorasyonunda Çalışan İşçilerin Kaldığı Barakalarda Yangın Çıktı İstanbul'da Sur Restorasyonunda Çalışan İşçilerin Kaldığı Barakalarda Yangın Çıktı

İstanbul, İntihar, Cinayet, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp 'intihar etti' ihbarında bulundu - Son Dakika


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