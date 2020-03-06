FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1) - Son Dakika

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FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1)
6 saat önce
Alper KORKMAZ / FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:56 Kaynak: DHA
Alper KORKMAZ/ FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evdeki incelemeleri devam ederken, kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Ekipler
-Detaylar
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