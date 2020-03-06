Fatih'te dehşet; Genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te dehşet; Genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (1) - Son Dakika

Fatih'te dehşet; Genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (1)

6 saat önce

Alper KORKMAZ / FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih'te dehşet; Genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (1), System.String[]

Alper KORKMAZ/ FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evdeki incelemeleri devam ederken, kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.


Baykan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:39:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te dehşet; Genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]