Fatih'te dehşet; genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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Fatih'te dehşet; genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
6 saat önce
FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:15 Kaynak: DHA
FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evdeki incelemeleri devam ederken, kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
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