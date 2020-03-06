Fatih'te dehşet; genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te dehşet; genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Fatih'te dehşet; genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1) (görüntü düzelterek yeniden)

FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1) (görüntü düzelterek yeniden)

Fatih'te dehşet; genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:30 Kaynak: DHA
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