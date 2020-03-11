Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu.

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki hareketsiz kişiyi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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