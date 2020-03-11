Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Fatih'te Sarayburnu'nda vatandaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı.

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Fatih'te Sarayburnu'nda vatandaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olay, saat 16: 00 sıralarında Fatih Sarayburnu sahilinde bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs cesedi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
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