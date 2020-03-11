Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu.

Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki hareketsiz kişiyi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular

Son Dakika Haberleri
01:26 Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
01:22 NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir
01:19 New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı
01:18 Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü
01:18 Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:29:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]