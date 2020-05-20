Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Fatih'te, denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çatladıkapı Sahili'nde denizde hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye şerit çekerek inceleme yapan ekipler, cesedin 12 Mayıs'ta hakkında kayıp başvurusu yapılan Ahmet A'ya (53) ait olduğunu belirledi.

Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.