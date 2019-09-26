Son Dakika Haberleri: Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi

1 saat önce

Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendiİSTANBUL - Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 3 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı.

Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 3 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı. Yıkılan binaların tamamının yıkılması için çalışmalar başlatılırken, zarar gören binalar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak üzerinde bulunan 3 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İBB ekipleri binaların öncelikle olarak doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışmalar başlatılırken, zarar gören tarihi binalar drone ile havadan görüntülendi.

Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili
"Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi Sosyal medyada 'köprüde halat koptu" söylentisini yayanlara inceleme başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:23:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]