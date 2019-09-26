Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti
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FATİH'te lokantada depreme yakalanan vatandaşlar arasındaki bir kişi, diğerleri can havliyle kaçarken yemeğine devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:45 Kaynak: DHA
FATİH'te lokantada depreme yakalanan vatandaşlar arasındaki bir kişi, diğerleri can havliyle kaçarken yemeğine devam etti. Silivri
açıklarında 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki depreme Fatih'teki bir lokantada yakalanan vatandaşlar hemen kendilerini dışarı attı. Lokantada yemek yiyenler arasında bir kişi ise deprem anında ayağa kaltı. Lokanta boşaltılırken vatandaş tekrar sandalyesine oturarak yemeğine devam etti. O anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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